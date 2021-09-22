Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что письмо было отправлено за день до начала сессии 20 сентября, а Муттаки был указан в нем как "министр иностранных дел". В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом" . В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН.

Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина. В письме не уточнялось, хочет ли Муттаки поехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично, или талибы представят записанное видеообращение.

Представитель генсека ООН также сообщил, что Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии. В этом письме Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана, отметил Дюжаррик.

"Эти два сообщения были направлены секретариатом после консультаций с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи" , - сказал он.

"До сих пор не было запланировано ни одного заседания комитета по проверке полномочий" , - сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Тем временем агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник уточнило, что в прошлом комитет воздерживался от принятия решения и вместо этого передавал его на голосование Генеральной Ассамблеи.