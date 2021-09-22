Навальный заявил об "украденной победе" оппозиции на выборах в РФ

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, обвинил власти РФ в фальсификации результатов голосования на выборах в Госдуму и региональне органы власти 17-19 сентября, сообщает Deutsche Welle.

"Наш результат тупо украден. Перерисовали примитивным образом. В результате разгромлена избирателями партия путинских воров "Единая Россия" вновь получает большинство в Думе" , - написал Навальный в Instagram.

Навальный заявил об "огромный успех" проекту его команды "Умный голосования" и его триумф в Москве и Санкт-Петербурге в техническом смысле. В то же время общий результат нельзя назвать победой, написал он, сравнив ситуацию на выборах с матчами.

"Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А мошенники подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью "Умного голосования" просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу" , - отметил политик.

В отличие от выборов предыдущих лет, оппозиционные партии и кандидаты получили больше голосов, чем "Единая Россия", подчеркнул он.

"Запугивание и репрессии лишили многих воли, и люди просто боятся выходить на улицы. Но мысли "у них все равно больше" уже нет. Это главный результат. "Мы большинство","мы здесь власть" с 19 сентября не лозунги, а результат голосования" , - написал дальше Навальный.

Напомним, что правящая партия "Единая Россия" по итогам выборов в Государственную думу РФ получила, по предварительным сведениям о количестве депутатских мандатов, 324 места в нижней палате российского парламента. При этом за федеральными списками кандидатов "Единая Россия" получила 126 депутатских мандатов, а по итогам выборов по одномандатным округам - 198 мандатов.

Таким образом, партия имеет конституционное большинство в нижней палате парламента. Впрочем, этот результат несколько хуже, чем на предыдущих выборах в 2016 году, по результатам которых "Единая Россия" получила 343 мандата в Госдуме.