Налоги для ФЛП в 2022 году вырастут

Кабмин представил проект бюджета на 2022 год в Верховной Раде. В нем заложили повышенные минимальные зарплаты и прожиточный минимум. На основе этих данных журналисты подсчитали, какими будут налоги для ФЛП, сообщает 24 канал.

Какие налоги будут платить ФЛП в 2022 году

В начале 2022 года украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 6500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет – 2481 гривна. На основе этих данных, мы рассчитали что ФЛП будут платить:

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2022 года

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 248 гривен 10 копеек (10% от прожиточного минимума на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2022 года

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 1300 гривен (20% от минимальной зарплаты на 1 января).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2022 года

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты)

5% от дохода или 3% + НДС

Минимальную зарплату и прожиточный минимум будут пересматривать в течение года: с 1 июля возрастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2600 гривен в июле и минимальная зарплата – до 6700 гривен в октябре. На единый налог это не повлияет, поскольку он является фиксированным в течение всего года. А вот размер ЕСВ возрастет с 1 октября и для всех групп составит 1474 гривны.

Напомним, что сейчас все группы платят 1320 гривен ЕСВ. Дополнительно, первая группа платит 227 гривен единого налога, вторая группа – 1200 гривен, а третья – 5% от дохода.

Какие налоги будут платить ФЛП в 2023 года году

Уже можно спрогнозировать, какие налоги украинские ФОПы платить в 2023 и 2024 годах, ведь минимальная зарплата и прожиточный минимум уже заложены в Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2023 года

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 268 гривен 40 копеек (10% от прожиточного минимума на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2023 года

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 1435 гривен 20 копеек (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2023 года

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты).

5% от дохода или 3% + НДС.

В июле 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 2813 гривен. А в декабре – до 2880 гривен. Минимальная зарплата же останется без изменений. Поэтому налоги для ФЛП в течение 2023 года не будут меняться.

Какие налоги будут платить ФЛП в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная зарплата вырастет до 7665 гривен. Прожиточный минимум останется на декабрьском уровне – 2880 гривен. Поэтому на основе этих выплат в очередной раз вырастут налоги для физических лиц-предпринимателей.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2024 года

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 288 гривен (10% прожиточного минимума на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2024 года

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 1533 гривны (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2024 года

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты).

5% от дохода или 3% + НДС.

Минимальная зарплата не изменится в течение года, а вот прожиточный минимум вырастет дважды: с 1 июля до 3018 гривен и с 1 декабря – до 3082 гривен. Но это уже не повлияет на размер налогов.

Прожиточный минимум могут резко повысить

Обратите внимание, что в бюджетной декларации заложено постепенное и медленное поднятие прожиточного минимума, а затем и единого налога для ФЛП. Но законопроект №3515, за который Рада уже проголосовала в первом чтении, предусматривает стремительное повышение прожиточного минимума – почти в 2,5 раза. А затем и некоторые налоги могут стремительно вырасти.