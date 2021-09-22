В Украине начали судить водителей электросамокатов

В Едином реестре судебных решений зафиксировано 3 уголовных дела, связанные с ДТП на электросамокате. В двух случаях суд признал виновными водителей альтернативного транспорта, обязав возместить убытки пострадавшим, сообщает Опендатабот.

Наибольший ущерб был нанесен потерпевшей по делу № 336/7734/20. По пути домой пожилую женщину сбил электросамокат, которым управляли мать с ребенком. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести и длительное время провела в больнице. Она была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

Суд признал виновной водителя самоката и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, а также обязал возместить стоимость лечения и моральный ущерб общей суммой более 135 тыс. грн.

Во втором случае (№303/1650/21) водитель самоката сбил девушку на велосипеде. Пострадавшая получила многочисленные ушибы лица, сотрясение мозга и переломы, что было квалифицировано как телесные повреждения средней тяжести.

Водителю самоката назначили штраф в размере 3400 грн, а также обязали уплатить потерпевшей 70 тыс. грн морального ущерба и 37 тыс. – материального.

При этом зачастую ДТП с участием электросамокатов квалифицируют как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 таких дел. В подобных случаях водителям самокатов грозит 850 грн штрафа за нарушение ПДД.