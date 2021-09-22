Украина хочет услышать, почему ООН не была на Крымской платформе - МИД

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем поднял вопрос: почему эта организация не была представлена ​​на саммите Крымской платформы, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры Владимира Зеленского с руководством ООН.

"Президент поднял вопрос Крыма, поскольку для него он является фундаментальным и никогда не может быть вынесен за скобки" , - сказал глава МИД.

Он пояснил, что "ответ на этот вопрос мы не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины".

"Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств. И как министр, представитель государства - учредителя ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы" , - отметил он.

В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия.

По словам Кулебы, есть все основания считать, "что поработала Российская Федерация", которая ставила задачу вообще сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения.

"Но эта задача была провалена, и успешное проведение саммита Крымской платформы - это победа Украины" , - подчеркнул министр.

Он добавил, что вопрос практического привлечения ООН к проблемам Крыма остается открытым, при этом сегодня украинская сторона "озвучила несколько идей, которые будут генеральным секретарем проработаны".