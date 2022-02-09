Витаминные чаи из облепихи, которые согреют зимой
В прохладный период наш организм требует много витаминов и тепла. Одним из таких продуктов, который может все это обеспечить, является облепиха, сообщает Обозреватель.
Далее подборка напитков из облепихи и других полезных компонентов, которые не дадут замерзнуть зимними вечерами.
Облепиховый чай с имбирем
⠀ Ингредиенты:
- облепиха
- имбирь
- лимон
- мед
- вода
Способ приготовления:
- Все измельчить и поместить в банку.
- Залить не кипятком, а теплой водой, чтобы компоненты сохраняли свою пользу.
- Срок хранения в холодильнике не ограничен.
Облепиховый чай с апельсином
- облепиха – 400 г
- зеленый чай – 2 пакетика
- мед – 2 ст.л
- апельсин – 1 шт
- имбирь – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Облепиху, апельсин и имбирь нарезать.
- Добавить чай и мед.
- Залить теплой водой.
Чай из облепихи и кумквата
Ингредиенты:
кумкват – 3-4 шт
облепиха – 100 г
сахар (можно заменить медом) – 3 ст.л
окропил кипяток – 600 мл
корица – 1 палочка.
Способ приготовления:
- Облепиху перетереть с сахаром.
- Нарезать кумкват кольцами, добавить корицу.
- Залить кипятком и оставить на час, чтобы напиток настоялся.