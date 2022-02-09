Витаминные чаи из облепихи, которые согреют зимой

В прохладный период наш организм требует много витаминов и тепла. Одним из таких продуктов, который может все это обеспечить, является облепиха, сообщает Обозреватель.

Далее подборка напитков из облепихи и других полезных компонентов, которые не дадут замерзнуть зимними вечерами.

Облепиховый чай с имбирем

Чай с облепихой и имбирем
Чай с облепихой и имбирем

Ингредиенты:

  • облепиха
  • имбирь
  • лимон
  • мед
  • вода

Способ приготовления:

  1. Все измельчить и поместить в банку.
  2. Залить не кипятком, а теплой водой, чтобы компоненты сохраняли свою пользу.
  3. Срок хранения в холодильнике не ограничен.

Облепиховый чай с апельсином

Чай из облепихи
Чай из облепихи
  • облепиха – 400 г
  • зеленый чай – 2 пакетика
  • мед – 2 ст.л
  • апельсин – 1 шт
  • имбирь – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Облепиху, апельсин и имбирь нарезать.
  2. Добавить чай и мед.
  3. Залить теплой водой.

Чай из облепихи и кумквата

Корица и кумкват – ингредиенты для чая
Корица и кумкват – ингредиенты для чая

Ингредиенты:

кумкват – 3-4 шт

облепиха – 100 г

сахар (можно заменить медом) – 3 ст.л

окропил кипяток – 600 мл

корица – 1 палочка.

Способ приготовления:

  1. Облепиху перетереть с сахаром.
  2. Нарезать кумкват кольцами, добавить корицу.
  3. Залить кипятком и оставить на час, чтобы напиток настоялся.
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