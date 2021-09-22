На кону 164 млн долларов: Брэд Питт подал в суд на Джоли

Американский актер Брэд Питт подал новый иск в суд Люксембурга на свою экс-жену Анджелину Джоли. На этот раз пара не смогла мирно поделить поместье Château Miraval во Франции стоимостью $164 миллиона, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказывает издание Daily Mail, напоминая, что сначала Джоли владела 40% акций компании Quimicum, которой принадлежит имение и виноградник, а Питт – 60%. Чуть позже любящий муж отдал ей 10% своих акций, чтобы они имели равные права на территорию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Питт и Джоли в разводе

Анжелина стремится продать свою часть кому-угодно, только не бывшему мужу. По словам самого актера, он имеет право выкупить ее первым или отказаться от предложения, однако Джоли игнорирует это, ведь ей все равно на финансовые интересы Питта.

Именно в Château Miraval экс-супруги в 2014 году сыграли свадьбу. Впоследствии пара начала изготавливать вино, которое критики добавили в список лучших виноградных напитков 2012 года.