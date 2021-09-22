В Палате представителей США планируют увеличить военную помощь Украине

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год. Согласно законопроекту, планируется увеличение военной помощи Украине, сообщает Голос Америки.

Также среди предложений конгрессменов - санкции против "Северного потока-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против России и русских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов безопасности помощи Украине предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

"Северный поток-2"

Комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся Северного потока-2. В первой, предложенной двухпартийной группой конгрессменов, говорится о том, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

Среди этих санкций - запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту, блокирование собственности таких лиц и компаний в США, а также другие наказания, предусмотренные американским законодательством - как административные, так и уголовные.

Кроме этого, поправка не позволяет освобождать от санкций под любыми предлогами, имеющими отношение к разведывательной и правоохранительной деятельности, под предлогом национальной безопасности и другими.

Еще одна поправка, которую одобрил комитет требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности "Северного потока-2" для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Титановая индустрия

Поправка, представленная конгрессменом-республиканцем, предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.

Санкции против России

Комитет по правилам одобрил несколько поправок, направленных на противодействие России. Одна из них, авторства двух конгрессменов-демократов, предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках. Такие меры конгрессмены предлагают ввести в ответ на вмешательство России в предыдущие выборы США.

Другая поправка, которую подала двухпартийная группа конгрессменов, требует у Белого дома определить, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В частности, в этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя "Роснефти" Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симоньян, а также ряд других влиятельных российских чиновников и лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год. Далее этот проект должен одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.