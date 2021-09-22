Сезонная заморозка овощей и фруктов: тонкости подготовки

Чтобы получить осенью и зимой вкусные и сохранившие витамины овощи, фрукты и ягоды, нужно позаботиться об этом в сезон их появления. Что нужно учесть при заморозке продуктов, сообщает Это вкусно.

Сезонная заморозка овощей и фруктов полезна и выгодна. Для того чтобы они не превратились в слипшийся комок, не потеряли свой аромат и вкус, рекомендуем соблюдать некоторые тонкости. Научившись правильно заготавливать летнее разноцветье витаминов, вы сохраните полезные продукты и зимой будете готовить невероятно вкусные блюда.﻿

Далее в видео некоторые нюансы заморозки привычных для большинства овощей.