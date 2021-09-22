Украина и США проведут первый саммит Национального кластера кибербезопасности

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при СНБО и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) проведут 23 сентября первый саммит Национального кластера кибербезопасности, сообщает Укринформ.

Во время мероприятия планируется подвести итоги первого полугодия деятельности Национального кластера кибербезопасности, определить направления развития и приоритеты на будущее. В частности речь пойдет о важных и актуальных вопросах укрепления возможностей киберзащиты объектов критической инфраструктуры, сектора безопасности и обороны, государственных и научных учреждений Украины.

Также будут разработаны планы взаимодействия с международными партнерами на 2021-2022 годы.

Как отмечается, среди участников саммита - представители посольств США, Великобритании, Японии, Эстонии, НАТО, USAID, IFES.

Национальный кластер кибербезопасности - координационный платформа, объединяющая ресурсы, возможности, компетенции СНБО Украины и Фонда гражданских исследований и развития США, правительственных организаций, международных партнеров, частного сектора.

Главные задачи Национального кластера кибербезопасности: повышение уровня стратегического потенциала национальной системы кибербезопасности, развитие профессионального киберсообщества и обеспечение безопасного киберпространства Украины.

Состоялось шесть заседаний Национального кластера кибербезопасности. Темами предыдущих встреч были разработка Национального плана реагирования на киберкризисы, улучшение подготовки специалистов в сфере кибербезопасности, развитие государственно-частного партнерства, поддержка научных и прикладных исследований, защита критической инфраструктуры, вызовы кибербезопасности в энергетическом секторе и оборонном комплексе страны, кибербиобезопасность как гибридная дисциплина на стыке кибербезопасности и биозащиты и тому подобное.