Полиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов

В Днепропетровской области разоблачили схему подделки международных сертификатов о вакцинации. За услуги по созданию документа брали около 6000 грн, сообщает UBR.

Организатором оказалась 44-летняя медработница. Она вместе с 27-летним подельником вносила неправдивую информацию о вакцинации заказчиков в Электронную систему здравоохранения. Свои услуги рекламировали, рассылая сообщения в мессенджерах.

"За 1500 грн предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных лица в базу электронного здравоохранения. Зато за 6000 грн – сертификат с внесением данных в базу Минздрава" , – уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 362 УК (несанкционированные действия с информацией) по месту работы и жительства правонарушителей проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Полиция решает вопрос об объявлении подозрения фигурантам.