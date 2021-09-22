Тищенко рассказал об "Энергоэффективной Украине"

О том, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко создал межфракционное объединение "Энергоэффективная Украина" нам стало известно 21 сентября. Однако, чем будет заниматься МФО и какие у него цели, Тищенко не сообщил, сообщает Вести.

Сегодня нардеп в кулуарах Верховной Рады и ответил на эти вопросы.

По словам Тищенко, объединение будет заниматься понижением тарифов.

"В первую очередь мы будем заниматься тарифами и энергоэффективностью. Сегодня именно в энергоэффективности заключается секрет успеха к понижению платежки. Мы хотим применить новый концепт в энергоэффективности в масштабах всей страны" , – рассказал нардеп.

Также он сообщил, что глава Госагентства по энергоэффективности Валерий Безус подписал соглашение о создании некого программного обеспечения для Украины.