Человечество с треском провалило тест на солидарность – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время пандемии коронавируса человечество "с треском провалило" тест на солидарность. Об это он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Лига.net.
Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир –
"часть большой семьи".
"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено", – сказал Эрдоган.
Он также заявил о
"прививочном национализме", который считает
"позором для человечества". По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.
Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.