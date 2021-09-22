Человечество с треском провалило тест на солидарность – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время пандемии коронавируса человечество "с треском провалило" тест на солидарность. Об это он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Лига.net.

Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир – "часть большой семьи".

"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено" , – сказал Эрдоган.

Он также заявил о "прививочном национализме" , который считает "позором для человечества" . По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.

Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.