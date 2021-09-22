Ученые из Уханя хотели заразить летучих мышей COVID-19 еще в 2018-м

Вирусологи-исследователи из китайского города Ухань еще в 2018 году намеревались заразить новой коронавирусной инфекцией COVID-19 летучих мышей, которые живут в пещерах, сообщает Страна UA.

По данным издания, специалисты якобы просили выделить на этот проект 14 млн долларов. Однако, в ответ получили только отказ, потому что это "могло подвергнуть риску местных жителей".

Согласно документам, на которые ссылается "Telegraph", исследователи хотели внедрить через кожу животных наночастицы. В их составе были новые химерные спайковые белки коронавирусов. Кроме этого, планировалось создать химерные вирусы, которые были бы генетически модифицированы для более легкого заражения людей, то есть обеспечить вирусу более легкое проникновение в клетки человека.