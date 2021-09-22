На советника президента Украины было совершено покушение

Возле села Лесники было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сообщил﻿ народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Как отметил экс-"слуга", ранен водитель Сергея, в него попало три пули.

Информацию о покушении на первого помощника президента подтвердил также нардеп﻿ Алексей Гончаренко. Согласно заявлению чиновника, правоохранители ввели операцию "Сирена".

В Нацполиции уточнили, что в автомобиль попало более 10 пуль.