На советника президента Украины было совершено покушение
Возле села Лесники было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира.
Об этом сообщил народный депутат Украины Евгений Шевченко.
Как отметил экс-"слуга", ранен водитель Сергея, в него попало три пули.
Информацию о покушении на первого помощника президента подтвердил также нардеп Алексей Гончаренко. Согласно заявлению чиновника, правоохранители ввели операцию "Сирена".
В Нацполиции уточнили, что в автомобиль попало более 10 пуль.