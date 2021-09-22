Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways возвращается на маршрут Киев-Ташкент после 6-летнего перерыва, сообщает Avianews.

Первый выход на маршрут запланирован на 26 сентября.

Авиаперевозчик будет летать в Украину один раз в неделю по воскресеньям. Для полетов в Киев Uzbekistan Airways выбрала аэропорт "Борисполь".

Цена перелета в эконом-классе из Киева в Ташкент и обратно стартует от $345 с учетом только ручной клади и от $393 с включенным багажом до 23 кг. Авиабилет бизнес-класса стоит от $1059 в обе стороны.

Расписание рейсов Ташкент-Киев-Ташкент Uzbekistan Airways:

Ташкент 17:30 - Киев 20:35, воскресенье

Киев 22:05 - Ташкент 04:35, воскресенье

Продажа билетов открыта на рейсы до конца октября 2021 года с номерами из четырех цифр. Обычно авиакомпания использует такую нумерацию при совершении чартеров.