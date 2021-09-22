Зачем и кому обязательно нужно есть оливки – диетолог дала ответ

Оливки – обязательный, полезный ингредиент, который по совету диетологов нужно обязательно "включать" в свой рацион, особенно – осенью. В них много витаминов, необходимых питательных веществ, которые нужны организму, сообщает Обозреватель.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала в Instagram кому, как и сколько можно и нужно есть оливок.

Оливки – продукт с высоким содержанием масла. В мякоти ягодок присутствует около 90% полиненасыщенных жирных кислот, которые в человеческом организме самостоятельно не производятся и почти не накапливаются. Поэтому продукт жирный, но жирные продукты хороши для насыщения и контроля чувства голода и практически не влияют на синтез гормонов ( связанных с набором веса).

Диетолог отметила , что оливки сырыми не употребляют, так как они очень горькие. Но посоветовала для удаления горечи их вымачивают в щелочном растворе и для придания вкуса выдерживают в рассоле.

В присутствии кислорода фенолы, содержащиеся в плодах, окисляются и оливки темнеют ( маслины). Так что черные оливки (маслины) могут быть просто спелыми оливками.

Эксперт отметила что оливки богаты многими растительными соединениями, в частности антиоксидантами, в том числе:

Олеуропеин

Гидрокситирозол

Тирозол

кверцитин

сквален

Также Безуглова добавила, что и увлекаться ими не стоит, ведь они соленые и консервированы.

Пользы много, продукт хороший, Но вся польза от использования в меру. Важно помнишь, что это продукт консерванный, и достаточно соленый (на 100 грамм – 3-4 грамма соли ), поэтому употребляйтесь его в меру.

Эксперт отмерила, что суточная норма этого продукта – не более 10 ягод.