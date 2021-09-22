Усик - Джошуа: прогноз букмекеров на чемпионский бой

25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне пройдет супербой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира из Великобритании Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Букмекеры по-прежнему считают Джошуа фаворитом, а ближе к поединку они стали еще чуть меньше верить в Усика.

Так, на победу британца дается коэффициент 1,36, тогда как на триумф Усика - уже 3,25 (раньше было 3,00). Ничья традиционно считается наименее реалистичным вариантом - 21,00.

Что касается котировок на то, как именно завершится бой, то победа Джошуа нокаутом оценивается коэффициентом 2,00, а досрочная победа Усика считается не слишком вероятной - 8,00.

Шансы Джошуа победить по очкам также более предпочтительны, но не настолько: коэффициент 3,75 - на британца и 5,00 - на Усика.

Напомним, что на кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

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