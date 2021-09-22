В ОП связывают обстрел автомобиля Шефира с борьбой с олигархами

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов" , - сказал Подоляк.

Подоляк назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения" , - сказал он.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной".