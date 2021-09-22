Обстрел авто Шефира: дело квалифицировали как покушение на убийство

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль" , - написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

По ее словам, подробности и комментарии будут позже после первоочередных следственных действий и оценки ситуации.