Каким будет новый Renault Duster: подробности

Продажи кроссовера Renault Duster третьего поколения стартуют в 2024 году. Модель станет более внедорожной и получит гибридную версию, а базироваться будет на той же платформе, что российская Lada Niva следующей генерации, сообщает РБК-Украина.

По словам главы проекта Жюльен Ферри, как и в случае со следующей генерацией Lada Niva, в основу модели ляжет платформа CMF-B. Переход на новое шасси откроет путь к электрификации Дастера.

При этом "третий" Duster сохранит свои конкурентные преимущества, представляя собой многоцелевой практичный кроссовер с внедорожными способностями в полноприводной версии и прекрасным соотношением цена/качество.

Актуальный Renault Duster

Гибридную силовую установку PHEV автомобиль позаимствует у розеточного гибрида Renault Captur. В ее основе лежит 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор, агрегатированный со стартер-генератором, 5-ступенчатым "автоматом", электромотором и высоковольтным аккумулятором.

Суммарная мощность системы составит 160 лошадиных сил, а батарея емкостью 9,8 кВт∙ч обеспечить кроссоверу запас хода на чистой электротяге в 50 километров по циклу WLTP.

Концепт Dacia Bigster

Еще до смены поколения Дастера появится его 7-местная модификация Bigster, которая базируется на растянутой версии платформы CMF-B и станет первой моделью с новым логотипом Dacia. Дебютирует она уже во второй половине следующего года.

Что касается соплатформенной Lada Niva, то по словам президента АвтоВАЗа Николя Мора, ее производство стартует в 2024 году. Европейские цены на российский внедорожник составят от 12 до 16 тысяч евро.