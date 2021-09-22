Зеленскому доложили о покушении на Шефира
Президент Украины Владимир Зеленский проинформирован о покушении на своего советника Сергея Шефира.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров.
Несмотря на то, что Зеленский пребывает в Нью-Йорке, где сейчас глубокая ночь, он проинформирован о покушении на жизнь Сергея Шефира и продолжает получать все оперативные данные. Реакция президента на инцидент появится позже.
Пресс-секретарь президента также заявил, что все исполнители и заказчики покушения на жизнь советника не смогут избежать наказания.