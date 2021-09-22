МВД призвало отказаться от автомобилей

Сегодня в всем мире отмечают День без авто. Поэтому в МВД обратились к украинцам, чтобы они поддержали экологическую инициативу во благо планеты и людей, сообщает UBR.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале призвало украинцев в этот день отказаться от своих авто и заменить его более экологичным вариантом.

Автомобилистов призвали пересесть на:

электротранспорт;

велосипеды;

электросамокаты.

Еще есть варианты – поездка на метро или пешая прогулка.

"Хотя сегодня погода не вдохновляет на прогулку, все же приглашаем стать участником этой важной экологической инициативы. Давайте все вместе дадим планете один "выходной" , – указано в сообщении.

В министерстве напомнили, что все обновленные сервисные центры МВД оснащены паркоместами для велосипедов.