МВД призвало отказаться от автомобилей
Сегодня в всем мире отмечают День без авто. Поэтому в МВД обратились к украинцам, чтобы они поддержали экологическую инициативу во благо планеты и людей, сообщает UBR.
22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале призвало украинцев в этот день отказаться от своих авто и заменить его более экологичным вариантом.
Автомобилистов призвали пересесть на:
- электротранспорт;
- велосипеды;
- электросамокаты.
Еще есть варианты – поездка на метро или пешая прогулка.
"Хотя сегодня погода не вдохновляет на прогулку, все же приглашаем стать участником этой важной экологической инициативы. Давайте все вместе дадим планете один "выходной", – указано в сообщении.
В министерстве напомнили, что все обновленные сервисные центры МВД оснащены паркоместами для велосипедов.