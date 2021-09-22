Арахамия выдвинул три версии покушения на Шефира

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил детали и выдвинул три версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом он рассказал журналистам в ВР, передает Андрей Павловский.

"Когда начали стрелять, водитель дал по газам... Засада была в лесу через дорогу" , - уточнил председатель "СН".

Также он выдвинул три версии покушения на Шефира. По мнению Арахамии, это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - российский след. Третья - борьба с олигархами.