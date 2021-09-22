Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист Рашид Арсанукаев был дисквалифицирован на 48 матчей за удар соперника головой в лицо во время матча девятого по силе дивизиона Австрии между "Викторией Брегенц" и "Гефис/Заттайнс". Поединок состоялся 11 сентября, сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание Kronen Zeitung, на 87-й минуте встречи Арсанукаев получил вторую желтую карточку за попытку удара соперника головой и не согласился с решением арбитра.

"Сейчас я покажу, за что действительно нужно наказывать" , – сказал россиянин, прежде чем сломать игроку "Гефис/Заттайнс" нос.

В полиции зафиксировали этот инцидент и передали дело в суд. Пострадавшему футболисту уже сделали операцию, он пропустит несколько недель.

Что касается Арсанукаева, то теперь он не сможет выйти на поле до осени 2023 года. Президент "Виктории" Кристиан Годжо объявил о том, что россиянина исключили из команды.