Из продажи изъяли почти 2,5 тонны масла-фальсификата

За восемь месяцев 2021 года Госпотребслужба изъяла 2,4 тонны фальсифицированного сливочного масла, еще 556 кг было приостановлено в обращении, сообщает UBR.

По итогам проверок 43 оператора рынка временно приостановили производство.

Всего с начала года зафиксировали 198 нарушений, связанных с оборотом масла. Было проведено более 2000 проверок магазинов и общественного питания на предмет выявления фальсификата. Из отобранного 871 образца продукции нарушения, а именно выявление жиров немолочного происхождения, зафиксировали в 45 случаях.

Глава ведомства Владислава Магалецкая назвала сливочное масло одним из тех продуктов, которые подделываются чаще всего.

"Поэтому Госпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата. Наша задача – чтобы украинские потребители получали качественную и безопасную продукцию" , – отметила она.

За восемь месяцев производители получили 156 предписаний об устранении несоответствий. На 21 должностное лицо вынесены постановления о нарушениях.