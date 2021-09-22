Во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре глава государства Владимир Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время саммита" , - сказал он на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Кроме того, Жовква сообщил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления саммита. По информации заместителя руководителя ОП, большинство предложений будет учтено.

Ожидается, что на саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важными являются вопросы проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов обновление дополнений к Соглашению об ассоциации.

"Важным вопросом, который будет обсужден на саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток 2" и энергетика в целом" , - добавил он.

Среди прочего, замруководителя ОП выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других документов.

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.