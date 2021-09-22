iPhone научится диагностировать депрессию

Компания Apple работает над мониторингом психического здоровья пользователей с использованием данных iPhone. Специалисты ищут способы обнаружения и диагностики таких состояний, как депрессия, тревога и снижение когнитивных функций, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на изученные документы и на источники, знакомые с вопросом. Исследователи надеются, что анализ данных, таких как подвижность, режим сна и типаж людей, может выявить поведение, связанное с депрессивными состояниями.

Другие измерения могут включать анализ выражения лица, частоту сердечных сокращений и дыхания. Вся обработка будет происходить на устройстве, без отправки данных на серверы Apple.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе изучает состояния стресса, тревоги и депрессии. В рамках исследования отслеживаются данные Apple Watch и iPhone для 3000 добровольцев. Пилотная фаза, начавшаяся в 2020 году, уже собрала данные от 150 участников.

Исследователи будут сравнивать данные, полученные с датчиков iPhone и Watch, с анкетами, которые участники заполняют о своих чувствах. Также они измеряют уровень гормона стресса кортизола в волосяных фолликулах участников.

Всего исследование займет три года. Если полученные данные совпадают с симптомами депрессии или беспокойства, Apple может использовать их для создания функции, которая будет предупреждать пользователей, если у ни обнаружатся признаки этого психического состояния.

iPhone может побуждать пользователей обращаться за помощью. В этом случае раннее обнаружение улучшит качество жизни в долгосрочной перспективе.