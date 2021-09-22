В Черкассах испекли рекордно длинный яблочный пирог

На приготовление пирога ушло около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла, сообщает Корреспондент.

Черкассы празднуют День города. По этому случаю в Долине Роз испекли самый длинный яблочный пирог в истории страны, тем самым установив национальный рекорд Украины. Об этом говорится в Facebook Черкасской районной государственной администрации.

Пирог готовили мастера и педагоги Черкасского высшего профессионального училища.

"Пирог состоит из 53 лепешек и имеет длину 23 метра 63 см. На его приготовление потрачено около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла" , - сказано в сообщении.

Угоститься рекордным пирогом смогли все желающие.

Напомним, ранее итальянские кондитеры испекли самый большой в мире торт. Гигантский десерт официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Общая площадь поверхности пирога составляла 244 квадратных метра, длинна - 16,46 метра, ширина - 13,94 метра, а весила вся эта выпечка больше тонны.

Пирог-рекордсмен в Черкассах facebook.com/CherkasyRDА

Пирог-рекордсмен в Черкассах facebook.com/CherkasyRDА