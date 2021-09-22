Прокуратура прокомментировала состояние водителя Шефира

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко заявляет, что пока происходит осмотр места происшествия и идут первоочередные следственные действия правоохранители не могут озвучить версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, угрозы жизни его водителю, который был ранен, нет, сообщает Интерфакс-Украина.

"В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов, в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает. Уголовное производство расследуется по части 2 статья 115 УК Украины" , - заявил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко. ﻿

По его словам, сейчас отрабатывается ряд версий. Хоменко добавил, что с учетом того, что сейчас продолжается просмотр места происшествия, идут оперативные действия, поэтому версии озвучить он не может, поскольку это может навредить следствию.

По его словам, водитель самостоятельно доехал до места парковки и поставил автомобиль, откуда была вызвана "скорая помощь".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, близи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

По информации СМИ, водитель Шефира - Александр Григорьевич Иванько, 1963 г.р., проживающий в г. Коцюбинское Киевской области. Сейчас он с тремя пулевыми ранениями находится в "Феофании". Ему делают операцию на ноге, состояние - средней тяжести.