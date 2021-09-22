Ответ будет сильным: Зеленский о покушении на Шефира

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автомобиля со своим советником и другом Сергеем Шефиром. Президент назвал эти выстрелы слабостью и пообещал "сильный ответ".

Соответствующее видеозаявление Владимир Зеленский опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях﻿.

Президент отметил, что пока не знает, кто стоит за покушением. Однако Зеленский обещает наказать преступников и организаторов нападения.

"Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он отметил, что возвращается в Киев после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.