Как не испортить сало: технология правильного посола

Одним из самых вкусных продуктов, которые можно заготовить на зиму, евляется сало. Для людей сельской местности это привычное проверенное блюдо, ведь они точно уверены в том, что продукт с домашней свиньи будет безопасным и качественным. Но часто его приходится покупать на рынке, поэтому есть много рисков, сообщает Обозреватель.

Далее секреты выбора правильного сала и двумя технологиями посола, чтобы оно вышло мягким.

Сало со специями
Сало со специями

Как выбрать правильное сало для посола

  • Цвет сала может быть белый или розовый, но он должен быть однородным.
  • Если продукт имеет резкий и предупреждающий запах – это сало с хряка или свиноматки.
  • Кожура – гладкая и гладкой, обязательно с пометкой от врача ветеринара.
  • Лучше сало расположен на малоподвижных участках – спине.
  • В свиньи, которую кормят хлебом образуется особое "хлебное сало" – оно высокое и розового цвета. Для посола лучше всего подходит именно такой продукт.

Технология засолки сала

  1. Смешать сухие ингредиенты – соль, черный молотый перец, куркуму, паприку.
  2. Положить сало на деревянную поверхность.
  3. Сделать надрезы для чеснока и натереть специями.
  4. Кусочки сала завернуть в фольгу по отдельности или вместе.
  5. Оставить в холодильнике на 4-5 дней – именно столько времени нужно, чтобы сало впитало все вкусы.

Также, можно приготовить сало с копченым вкусом. Для этого не обязательно использовать специальные девайсы.

Сало с копченым вкусом
Сало с копченым вкусом

Сало с копченым вкусом в рассоле

Ингредиенты:

  • сало с прослойками мяса – 1 кг.
  • чеснок – 2 головки.
  • черный молотый перец – 3 ст.л.

Ингредиенты для рассола:

  • луковой шелухи – 2 горсти.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • соль – 200 г
  • сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты для рассола и довести до кипения.
  2. Поместить сало и варить 25 минут.
  3. Оставить сало в рассоле на 10-12 часов.
  4. Измельченный чеснок смешать с перцем.
  5. Вынуть сало и просушить, натереть смесью из чеснока и перца.
  6. Завернуть в пищевую пленку.
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