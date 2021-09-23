Как не испортить сало: технология правильного посола

Одним из самых вкусных продуктов, которые можно заготовить на зиму, евляется сало. Для людей сельской местности это привычное проверенное блюдо, ведь они точно уверены в том, что продукт с домашней свиньи будет безопасным и качественным. Но часто его приходится покупать на рынке, поэтому есть много рисков, сообщает Обозреватель.

Далее секреты выбора правильного сала и двумя технологиями посола, чтобы оно вышло мягким.

Сало со специями

Как выбрать правильное сало для посола

Цвет сала может быть белый или розовый, но он должен быть однородным.

Если продукт имеет резкий и предупреждающий запах – это сало с хряка или свиноматки.

Кожура – гладкая и гладкой, обязательно с пометкой от врача ветеринара.

Лучше сало расположен на малоподвижных участках – спине.

В свиньи, которую кормят хлебом образуется особое "хлебное сало" – оно высокое и розового цвета. Для посола лучше всего подходит именно такой продукт.

Технология засолки сала

Смешать сухие ингредиенты – соль, черный молотый перец, куркуму, паприку. Положить сало на деревянную поверхность. Сделать надрезы для чеснока и натереть специями. Кусочки сала завернуть в фольгу по отдельности или вместе. Оставить в холодильнике на 4-5 дней – именно столько времени нужно, чтобы сало впитало все вкусы.

Также, можно приготовить сало с копченым вкусом. Для этого не обязательно использовать специальные девайсы.

Сало с копченым вкусом

Сало с копченым вкусом в рассоле

Ингредиенты:

сало с прослойками мяса – 1 кг.

чеснок – 2 головки.

черный молотый перец – 3 ст.л.

Ингредиенты для рассола:

луковой шелухи – 2 горсти.

лавровый лист – 2 шт.

соль – 200 г

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления: