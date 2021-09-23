Как не испортить сало: технология правильного посола
Одним из самых вкусных продуктов, которые можно заготовить на зиму, евляется сало. Для людей сельской местности это привычное проверенное блюдо, ведь они точно уверены в том, что продукт с домашней свиньи будет безопасным и качественным. Но часто его приходится покупать на рынке, поэтому есть много рисков, сообщает Обозреватель.
Далее секреты выбора правильного сала и двумя технологиями посола, чтобы оно вышло мягким.
Как выбрать правильное сало для посола
- Цвет сала может быть белый или розовый, но он должен быть однородным.
- Если продукт имеет резкий и предупреждающий запах – это сало с хряка или свиноматки.
- Кожура – гладкая и гладкой, обязательно с пометкой от врача ветеринара.
- Лучше сало расположен на малоподвижных участках – спине.
- В свиньи, которую кормят хлебом образуется особое "хлебное сало" – оно высокое и розового цвета. Для посола лучше всего подходит именно такой продукт.
Технология засолки сала
- Смешать сухие ингредиенты – соль, черный молотый перец, куркуму, паприку.
- Положить сало на деревянную поверхность.
- Сделать надрезы для чеснока и натереть специями.
- Кусочки сала завернуть в фольгу по отдельности или вместе.
- Оставить в холодильнике на 4-5 дней – именно столько времени нужно, чтобы сало впитало все вкусы.
Также, можно приготовить сало с копченым вкусом. Для этого не обязательно использовать специальные девайсы.
Сало с копченым вкусом в рассоле
Ингредиенты:
- сало с прослойками мяса – 1 кг.
- чеснок – 2 головки.
- черный молотый перец – 3 ст.л.
Ингредиенты для рассола:
- луковой шелухи – 2 горсти.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – 200 г
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Соединить все ингредиенты для рассола и довести до кипения.
- Поместить сало и варить 25 минут.
- Оставить сало в рассоле на 10-12 часов.
- Измельченный чеснок смешать с перцем.
- Вынуть сало и просушить, натереть смесью из чеснока и перца.
- Завернуть в пищевую пленку.