Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ
Верховная Рада приняла постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021», сообщает Зеркало недели.
Документ поддержали 322 депутата.
«Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины из временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях», - говорится в заявлении.