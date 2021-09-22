Facebook запускает систему поиска пропавших детей

Соцсеть Facebook в партнерстве с ювенальной полицией, киберполицией и Министерством цифровой трансформации запускает в Украине инструмент для оповещения о пропавших детях – AMBER Alert, сообщает УНИАН.

"Шансы найти пропавшего ребенка растут, когда больше людей ищут его - особенно в течение первых 24 часов. Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые потенциально могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети" , – рассказала руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его/ее видели в последний раз. Эти уведомления будут содержать подробную информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем/пропавшей, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

"Во время поиска решающей может стать каждая минута. Поэтому мы приветствуем внедрение сервиса AMBER Alert в Украине. И надеемся на неравнодушие и помощь всех пользователей Facebook" , – отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В октябре 2016 года такое оповещение было опубликовано о 4-летней девочке, похищенной во Флориде, США. Спасительница девочки узнала пропавшего ребенка после того, как увидела оповещение в Facebook.