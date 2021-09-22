На Канарах убытки от извержения вулкана превысят 400 млн евро

На Канарах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Убытки уже достигли 400 млн евро, однако цифра будет только расти, если лава продолжит разрушать остров. Об этом сообщают испанские СМИ﻿.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться общей панике. Правительство продолжает эвакуацию с опасных районов.

Drone footage shows homes being consumed by the lava flow at #LaPalma. Lava flows are slow enough to give us time to evacuate, but we can’t stop them from bulldozing their way through anything in their path. Slow but devastating. pic.twitter.com/NXRMO9g48n — Dr. Kayla Iacovino (@kaylai) September 21, 2021

На сегодня на острове Ла-Пальма уже разрушено более 300 домов и эвакуировано более 6 тысяч людей.

Глава Канарских островов заявил, что сумма убытка уже составляет 400 млн евро. Однако даже эта сумма не сможет компенсировать потерю домов более 300 семей.