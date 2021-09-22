На Канарах убытки от извержения вулкана превысят 400 млн евро
На Канарах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Убытки уже достигли 400 млн евро, однако цифра будет только расти, если лава продолжит разрушать остров. Об этом сообщают испанские СМИ.
Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться общей панике. Правительство продолжает эвакуацию с опасных районов.
На сегодня на острове Ла-Пальма уже разрушено более 300 домов и эвакуировано более 6 тысяч людей.
Глава Канарских островов заявил, что сумма убытка уже составляет 400 млн евро. Однако даже эта сумма не сможет компенсировать потерю домов более 300 семей.