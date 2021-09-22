Причины болезни Альцгеймера кроются в работе печени и проблемах с печенью, сообщает Dr. Berg.

По мнению австралийских ученых, амилоидный белок, который считается причиной болезни Альцгеймера, зарождается в печени и только потом переносится в мозг. Защита печени - это комплекс таких мер, как интервальное голодание, витамин D и кое-что еще.

Что такое болезнь Альцгеймера и что нужно предпринять, чтобы была здоровая печень? Смотрите более подробно в видео.