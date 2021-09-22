Сергей Шефир впервые прокомментировал покушение на себя и своего водителя. Он считает, что мотивом нападения является запугивание власти.

Об этом помощник президента заявил в ходе брифинга﻿.

Сергей Шефир заявил, что до сих пор находится в шоковом состоянии и не понимает, почему случилось покушение. По словам помощника Зеленского, стрельба началась на дороге во время движения. Водитель Шефира сразу ускорил движение.

Также советник Зеленского опроверг слухи о конфликте в Офисе президента и якобы связанным с этим покушением.

"Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Владимир Зеленский у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", - заявил Шефир на брифинге МВД относительно покушения на себя.

Шефир также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые быстро отреагировали на произошедшее.