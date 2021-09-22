Покушение на Шефира: в Кремле прокомментировали возможную причастность РФ

В среду, 22 сентября, на советника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение. В Кремле прокомментировали версию "российского следа" в покушении, сообщает Вести.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эта версия "не имеет ничего общего с реальным положением дел" . По словам Пескова, в Украине, что бы ни произошло, политики всегда ищут "российский след".