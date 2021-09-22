Покушение на Шефира: в Кремле прокомментировали возможную причастность РФ
В среду, 22 сентября, на советника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение. В Кремле прокомментировали версию "российского следа" в покушении, сообщает Вести.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эта версия
"не имеет ничего общего с реальным положением дел". По словам Пескова, в Украине, что бы ни произошло, политики всегда ищут "российский след".
"Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния", – сказал Песков.