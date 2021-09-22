Андрей Звягинцев вышел из комы: режиссер продолжает реабилитацию в Германии

Андрей Звягинцев вышел из комы: режиссер продолжает реабилитацию в Германии
Фото: Фото Wikipedia

Лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей, режиссер Андрей Звягинцев получил осложнения из-за коронавируса и был перевезен на лечение в Германию, сообщает Сегодня.

57-летний российский режиссер Андрей Звягинцев находился в искусственной коме после COVID-19, но теперь появились хорошие новости. Кинематографиста вывели из искусственной комы, а его состояние – удовлетворительное. Сейчас режиссер "Левиафана" находится в одной из немецких клиник и его будут перевозить в госпиталь.

Как сообщает StarHit, Андрею Звягинцеву придется провести еще несколько недель в госпитале для полной реабилитации.

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