Дожди на северо-востоке и в центре: погода 23 сентября

Заморозки в конце сентября, которыми нас пугали синоптики, похоже, обойдут большую часть Украины стороной. Вместо этого погода﻿ начнет налаживаться: дождь в отдельных регионах прекратится, а температура воздуха даже повысится.

Итак, в четверг, 23 сентября, в большинстве западных областей Украины сильно потеплеет, и температура воздуха днем там сравняется с югом страны – 12-14°С. На Закарпатье и вовсе температура поднимется до 13-15°С днем, и сравняется с той, что ожидается в Крыму. А вот в Ровненской области, как и в Винницкой, а также на востоке страны температура днем составит 11-13°С. В северных и центральных областях Украины пока прохладно – 8-12°С днем максимум. Ночью заморозков также не предвидится – по всей стране ожидается от 3 на севере и на западе до 8°С на юге и в Крыму.

Дожди 23 сентября остаются в центре, а также на севере и на востоке Украины. В остальных регионах будет облачно, на юге – с прояснениями. Максимальный ветер ожидается в центральных, южных и западных областях – 11-18 км/час в среднем. На юге и на западе возможны шквалы до 22 км/час. На востоке и в Крыму ветер будет минимальным – 4-11 км/час в среднем, на полуострове местами до 18 км/час. На севере ветер будет около 7-14 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 23 сентября в Винницкой, Одесской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 23 сентября ожидается температура 6-8°С в течении дня, ветер 11-14 км/час и дождь.