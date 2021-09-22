Ермак: покушение на Шефира - это вызов президенту, а значит и нам всем

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - это вызов президенту, а "значит и нам всем", сообщает УНИАН.

"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира... Ранен водитель... Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро выздоровеет" , - написал он.

Ермак отметил, что правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности нападавшего, его предполагаемых сообщников и заказчиков покушения.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.