По программе Зеленского отремонтировали почти 300 мостов

Со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине началось наиболее масштабное за последние 30 лет обновление мостов, сообщает Деловая столица.

Только за первые 16 месяцев восстановлено 296 объектов, заявили в Укравтодоре.

"В апреле прошлого года президент объявил о старте Национальной программы восстановления мостов. Программа рассчитана на 5 лет и является важной частью "Большой стройки" , — сообщили в агентстве.

По словам замглавы Укравтодора Андрея Ивко, главная проблема — устаревшее мостовое хозяйство, 80% которого построено до 1980 года и должным образом не содержалось.

По оценке специалистов, проинспектировавших 73% мостов на дорогах государственного и 25% местного значения, более половины всех искусственных сооружений уже не соответствуют техническим требованиям.

"Первоочередного ремонта требуют 710 мостов. Состояние 160 из них приближено к аварийному. Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии, поэтому их обновление является предметом национальной безопасности" , — говорит Ивко.

В прошлом году капитальный, средний ремонты и реконструкцию провели на 158 мостах. В 2021-м планируют восстановить еще 165 объектов, на что выделено 4 млрд гривен.

Важный этап — завершение ряда объектов-долгостроев. Прежде всего, это мосты в Запорожье, на которых в прошлом году открыли движение на первом участке. Не менее важны разрушенные наводнениями мосты в западных регионах, такие как мостовые переправы в Ростоках и Маршинцах, которые уже открыли.

Среди флагманских проектов "Большой стройки" — строительство новых мостов в Кременчуге и пограничном Ямполе.

В Укравтодоре подчеркнули, что восстановленные мосты также дают положительный экономический эффект: рост до 1% ВВП за 5 лет благодаря подрядам для украинских предприятий, 3 250 новых рабочих мест для мостовиков и еще 15 600 в смежных отраслях, 3,54 млрд гривен заказов на добычу и производство стройматериалов и др.