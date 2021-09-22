Нардеп от "Слуги народа" сравнил Украину с Сомали

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сравнил Украину с Сомали, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Facebook, комментируя покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Ситуация с безопасностью в Украине за все годы независимости стала напоминать Сомали. Конечно, стрельба в помощника Президента — это уже совсем за рамками допустимого в цивилизованной стране!" — заявил Устенко.

"Коррупционная система максимально сопротивляется и идет на самые страшные поступки. Слава Богу, что Шефир жив, водителю желаем скорейшего выздоровления! Теперь самое важное — это найти заказчиков и выстроить правоохранительную систему так, чтобы подобные ситуации никогда не повторились!" — добавил он.

Шефир, комментируя обстрел своего автомобиля, заявил, что цель покушения заключалась в запугивании высшего эшелона власти.