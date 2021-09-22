Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд у Суркиса

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка, сообщает Левый берег.

«Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации "ПриватБанка". Иск на сумму более 350 миллионов долларов. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшему главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными», - сообщил адвокат Илья Новиков.

Он также отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

«Если бы суд признал эту версию, в общем итоге платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, что государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц», - пояснил Илья Новиков.

«Это письмо было подписано Владимиром Лукьяновым, который был исполняющим обязанности государственного секретаря МИД. Это достаточно скандальная ситуация. Трудности перевода осложнялись тем, что государственный секретарь на английском может переводиться как secretary of state, и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США. То есть если бы у истцов получился этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, действительно у суда могло бы сложиться впечатление, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета. Суд, к счастью, разобрался во всем этом. Этот вопрос снят», - отметил Новиков.

По его мнению, чиновники МИД попытались таким образом вести суд в заблуждение.

«Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в том числе чиновников МИД, помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой сделке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, – это официальный документ, решение Суда Соединенного Королевства, – начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственный за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде», - отмечает Игорь Головань.

По его словам, сейчас придется обсуждать вопрос по компенсации судебных издержек.

«Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн», - отметил Илья Новиков.