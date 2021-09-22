ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии телеканалу "Наш"
Окружной административный суд города Киева открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365", сообщает УНИАН.
"Ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.
В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "
которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих".