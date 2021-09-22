ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии телеканалу "Наш"

ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии телеканалу "Наш"

Окружной административный суд города Киева открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365", сообщает УНИАН.

"Ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.

В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих".

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