Зеленский обсудил с президентом Microsoft системы электронного голосования

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США обсудил с президентом Microsoft Брэдом Смитом расширение присутствия корпорации в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и о взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации", - написал Зеленский в Twitter в среду.

Как сообщается на сайте главы государства, в ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества Украины с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов, уделив особое внимание построению в Украине инфраструктуры для облачных сервисов.

Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.