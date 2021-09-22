Состоялась встреча Зеленского с генеральным секретарем НАТО

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил, что для стран, стремящихся стать членами НАТО, необходима четкая временная перспектива.

"Евроатлантический курс нашего государства неизменен", - написал Зеленский в твиттер-аккаунте в среду.

Он также поблагодарил генсекретаря НАТО за неизменную поддержку Украины и участие представителя NATO в саммите "Крымской Платформы" в Киеве.

Президент Украины выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений Вооруженных сил Украины и Альянса. Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом.

Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях Украины и на территории РФ.