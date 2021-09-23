Настя Каменских вышла в свет в ярком мини-платье со смелым декольте

Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ на съемках 2 сезона шоу "Маска", первый выпуск которого на канале "Украина" выйдет уже 23 октября, сообщает РБК-Украина.

Для шоу звезда выбрала лаймово-лимонную мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.

Объемные плечи родом из 90-х в этом году чрезвычайно актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах. Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы - символ женской силы.

Автор: Дмитрий Войналович