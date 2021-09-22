Байден и Макрон поговорили по телефону: посол Франции вернется в США

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону скандал с расторжением Австралией договора по подлодкам и созданием нового партнерства AUKUS. Французский посол вернется в США на следующей неделе, сообщает РБК-Украина.

"Макрон и Байден 22 сентября провели беседу, чтобы обсудить последствия объявления 15 сентября" , - говорится в сообщении ﻿ Белого дома.

Лидеры решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами.

"Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса" , - подчеркивается в релизе.

В ходе беседы Макрон решил, что посол Франции вернется в США на следующей неделе.

"Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга" , - уточнили в Белом доме.

Во время переговоров Байден и Макрон обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.

"Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении" , - говорится в документе.

Напомним, ранее Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Автор: Дмитрий Кузнецов