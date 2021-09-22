Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой с олигархами

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "необдуманной позицией" попытки связывать покушение на Сергея Шефира – первого помощника президента Владимира Зеленского, с борьбой с олигархами, сообщает УНИАН.

Он отметил, что речь идет о "беспрецедентном случае".

"Такие вещи позорные. Даже не хватает слов в этом формате" , – подчеркнул Разумков в интервью телеканалу "Прямой".

"Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это – преступление. И здесь безразлично, кто его совершил – богатый человек, бедный человек или какие-то там преступные элементы" , – добавил он.

По его словам, важно, чтобы правоохранительные органы максимально эффективно и профессионально " отработали и нашли, действительно, и исполнителей, и заказчико в ".

"Но у нас некоторые коллеги раньше времени пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция" , – считает Разумков.

По его мнению, покушение " можно расценивать как давление на Офис, на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича. Это точно ".

На вопрос о том, что есть версии, что покушение может быть связано с попыткой помешать принятию закона об олигархах, Разумков ответил:

"Это какая-то необдуманная позиция отдельных индивидуумов, которые об этом говорят. Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошел или не пошел в конкретно взятый промежуток времени".

Спикер сообщил, что сегодня с Шефиром общался "очень коротко", по словам спикера, хорошо, что " ранен один человек, и все остались живы ". Он пожелал скорейшего выздоровления водителю.

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что по состоянию на 17:00 на месте, откуда были осуществлены выстрелы в машину Шефира, вблизи села Ходосовка, работала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевщины.

Отдельно были привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива.

Использованы квадрокоптеры, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории для поиска следов и вещественных доказательств.

В частности, с места происшествия изъяты трасологические следы, продолжается сбор информация для дальнейшего анализа. Правоохранители устанавливали возможных свидетелей происшествия.

Авторы: Надя Пришляк, Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк